Rodiče handicapovaných dětí čekají na pomoc i rok. Problém by mohla vyřešit síť rané péče

„Trvalo mi asi tři měsíce, než jsem se donutila tam zavolat, protože si nerada nechávám pomáhat od jiných. Potom mě to ale donutilo, protože jsem potřebovala vědět, co všechno je potřeba zařídit,“ řekla Natálčina matka Lucie Hudečková.

Raná péče je určena pro handicapované děti do sedmi let, v Česku je jich asi třicet tisíc. Podporu odborníků získá ale kvůli malé kapacitě asi jen čtrnáct procent z nich.

Pomoc do měsíce

Podle některých poskytovatelů sociálních služeb by bylo ideálním řešením vybudování národní sítě rané péče. Ta by pak byla rozložena rovnoměrně napříč regiony. Pomoc k rodinám by se pak ideálně měla dostat zhruba do měsíce.

O tomto návrhu jednali poskytovatelé v Olomouci s ministrem práce a sociálních věcí. „Budu se na to chtít podívat se svými kolegy na ministerstvu, jak to řešit nejen z hlediska finančních, ale i zákonných jasně definovaných standardů, aby taková péče byla garantovaná,“ uvedl ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL).