Žalobci přiznali chybu v kauze Stoka. Soudu včas nepředali všechny důkazy

V podstatě celou republiku zasáhl v neděli silný vítr. Už v noci meteorologové naměřili na několika místech nárazy větru o rychlosti odpovídající orkánu, později se zmírnil na vichřici. Na Kladensku zemřel muž poté, co vítr shodil zeď průmyslové haly, další člověk je zraněný. Hasiči v souvislosti s počasím vyjížděli od půlnoci do odpoledne k více než 2300 zásahům, především k polámaným a spadlým stromům, desetitisíce domácností zůstaly bez elektřiny. Trolej spadlá ve větru zastavila provoz na hlavní železniční trati mezi Slovenskem a Českem. Kvůli komplikacím na Žďársku rovněž neprojela po hlavní trati z Prahy do Brna část vlaků. Provoz byl obnoven po jedné koleji v 21:30. Během noci by se měl vítr podle předpovědi meteorologů utišit.