V brněnské kauze Stoka se mění dozorující státní zástupce. Mezlík bude pracovat pro evropský úřad

Na změnu dozorujícího žalobce upozornily servery HN a Aktuálně.cz. Mezlík uvedl, že už byl vyrozuměný o úspěšné účasti ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásil. „Do funkce budu jmenován, není ale zřejmé kdy. Tipoval bych, že to bude někdy v únoru, takže do té doby budu na kauze Stoka pracovat,“ uvedl Mezlík.

Termíny hlavního líčení ve složitém případu údajné korupce na radnici městské části jsou do konce roku zrušené, první je vypsán až na 5. ledna. Jde o třídenní blok, poslední termín je zatím 18. března 2021.

Podle Mezlíka zatím není zřejmé, kdo přesně jeho agendu převezme. „Po mém jmenování soudní řízení převezme některý z mých kolegů. Ještě není jasné, jak se všechny mé případy rozčlení,“ uvedl žalobce.