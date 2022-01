Karlovarská nemocnice zmodernizovala magnetickou rezonanci. Umožní rychlejší vyšetření i diagnostiku

Původní magnetická rezonance je stará přes deset let, přičemž běžná životnost je sedm let, a za sebou má přes čtyřicet tisíc vyšetření. Vedení nemocnice přistoupilo k její modernizaci, protože pořízení zcela nového přístroje by bylo nákladnější a vyžadovalo by i značné stavební úpravy a delší omezení provozu.

„Modernizace přístroje zajistí rychlejší vyšetření, to znamená více pacientů za stejný čas nebo zvýšení kvality obrazu a tím lepší diagnostika patologií,“ uvedl primář radiologického oddělení Jiří Hofmann. „Vidíme toho více, jsme schopni zachytit patologii i v časnějším stadiu a jsme schopni přesněji rozlišit, co to je za patologii, jestli je to věc, která se musí ihned řešit, nebo která není vůbec nebezpečná. Chceme využívat rezonanci také pro vyšetřování akutních stavů u mladých pacientů, abychom je nemuseli ozařovat na CT či na rentgenech,“ doplnil.