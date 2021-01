Mozky pacientů s covidem mohou být náchylné k poškození cév, uvádí studie z USA

„Doufáme, že tyto výsledky pomohou lékařům pochopit celé spektrum problémů, jimiž mohou pacienti trpět, abychom pak mohli přijít s lepší léčbou,“ řekla ke studii, která vyšla v odborném vědeckém časopise New England Journal of Medicine .

„Zjistili jsme, že mozky pacientů, kteří se nakazí infekcí SARS-CoV-2, mohou být náchylné k poškození cév. Výsledky našeho výzkumu naznačují, že to může být způsobeno zánětlivou reakcí organismu na virus,“ uvedla Avindra Nathová z Národního ústavu pro neurologické poruchy a mrtvici (NINDS) a současně hlavní autorka studie.

Už několik studií prokázalo, že covid může způsobit zánět a poškození cév. V jedné z nich vědci dokonce našli důkazy o malém množství SARS-CoV-2 v mozku některých pacientů a od té doby se stále snaží pochopit, jak může nemoc mozek ovlivňovat.

Jde o velmi složitý problém, do něhož vstupuje celá řada proměnných a vlivů, proto se obtížně studují – a také proto jsou první výsledky teprve nyní.

Detailní výzkum

V prezentované studii výzkumníci provedli hloubkovou analýzu vzorků mozkové tkáně dveatenácti pacientů, kteří zemřeli po prodělaném covidu-19 v období od března do července 2020. Vzorky od šestnácti pacientů poskytla kancelář vrchního soudního lékaře v New Yorku, ostatní tři případy darovalo oddělení patologie z University of Iowa.

Pacienti umírali v širokém rozmezí věku od 5 do 73 let. Zemřeli během několika hodin až dvou měsíců po hlášení prvních příznaků nemoci. Mnoho z nich mělo jeden nebo více rizikových faktorů, včetně cukrovky, obezity a nejrůznějších kardiovaskulárních onemocnění. Osm bylo nalezeno mrtvých doma nebo na veřejném prostranství, další tři pacienti zkolabovali a náhle zemřeli.