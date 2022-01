V tunelu Blanka opravují průsaky. Řidiče ohrožovala voda na silnici

Tunel Blanka se během následujícího měsíce a půl uzavře v noci ještě několikrát. Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) by pak opravy měly skončit. Tunel v některých úsecích prochází pod spodními vodami a řekou Vltavou. Opravy se dělají proto, aby voda, která se objevovala na silnici, neohrožovala řidiče.

„Teď je ukončena etapa, která průsaky eliminovala na minimum, už by se neměly vyskytovat nějaké větší louže a tím je zaručená i větší bezpečnost provozu. Kdyby se za nějakou dobu objevil nějaký další průsak, zase se to bude řešit. To je rutinní záležitost u všech tunelových konstrukcí,“ řekl.

Tunelový komplex Blanka patří k nevytíženějším ve městě, jeho stavbu ale provázela řada komplikací. Soudní spory, arbitráže, problémy se stavebním povolením, nezaplacené faktury, hádky města se stavebními firmami o peníze.