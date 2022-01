Lanovka na Ještěd bude mimo provoz minimálně tři roky

Mimo provoz zůstane lanovka zřejmě několik let. Podle Ješety nelze provést jen základní opravu s výměnou lan, kabin a přidáním bezpečnostních prvků. Českým drahám to potvrdili všichni velcí výrobci lanovek v Evropě, které firma oslovila.

„Výsledkem je dohoda o tom, že všechny zúčastněné strany mají zájem lanovku obnovit a budou na tom společně intenzivně pracovat,“ řekl ve čtvrtek po společném jednání v Liberci náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Zájem o spolupráci by měli zástupci dopravce, města, kraje a TMR potvrdit uzavřením memoranda do konce ledna.

„Bohužel to s ohledem na stávající technické normy není možné. To znamená, že jediné řešení, jak lanovku znovu zprovoznit, je větší rekonstrukce, která by znamenala rozšíření jednotlivých stanic a souvisejícího zařízení anebo víceméně výstavba lanovky nové. To vše je časově s ohledem na územní a další řízení záležitost na zhruba tři až pět let,“ řekl.

Prodloužení o půl kilometru

Lanovku tak čeká větší rekonstrukce v současné trase či její prodloužení o zhruba 650 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. Podle Ješety by rozhodnutí mělo padnout do dvou měsíců.

Zájmem města je to, aby provoz lanovky byl obnoven co nejdříve. „Je to ikonická stavba a budeme dělat vše pro to, abychom obnovení provozu maximálně urychlili,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).