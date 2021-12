Jihlava prodá hokejovou Duklu. Na extraligu by potřebovala víc peněz, které ale město nemá

„Myslíme si, že není správné, aby byla Dukla i neustále stoprocentně vlastněna městem. Je potřeba, aby do ní vstoupil ještě další partner nebo partneři. Co se týče finančních prostředků, tak Jihlava není natolik silné a velké město, aby mohlo vlastnit profesionální klub, který by měl mít ambice na nejvyšší hokejovou soutěž v Česku,“ konstatoval náměstek primátorky Jihlavy Petr Ryška (ODS).

Důvodem plánovaného prodeje je trvalé zajištění chybějících financí na provoz klubu. O tom, že HC Dukla Jihlava přejde do osobních rukou, se mluví už řadu let, poprvé se tento nápad objevil už v roce 2004. Jedním ze zájemců byl tehdy i hokejista Petr Buzek nebo současný jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Kdyby se Jihlava do extraligy dostala, potřebovala by rozpočet navýšit o dvacet až třicet milionů korun. Podle Ryšky by nebylo správné, kdyby město klub takovým způsobem financovalo. „Pokud chceme, aby tady byla nejvyšší hokejová soutěž, musí do toho vstoupit i další partneři,“ dodal s tím, že hodnota klubu byla zhruba před rokem a půl na devíti milionech korun.

Covid finanční situaci klubu zhoršil

Ščerban řekl, že klub covidová opatření v posledních dvou letech finančně poškodila. „My jsme měli postavené financování klubu na čtyřech základních pilířích – sponzoring, ticketing, catering a provozování hal. Když se nad tím člověk zamyslí, tak tři z těch čtyř pilířů nejely,“ uvedl.

Dukle chybí peníze na to, aby mohla extraligu hrát, ale i na to, aby se v ní udržela. „Byla zřízena pracovní skupina s názvem Dukla 2030, já jsem byl v podskupině, která měla na starosti zdroje financování. Přistoupili jsme k tomu velmi poctivě. Myslím, že ta čísla vyšla velmi pozitivně, nicméně to bylo spojeno s tím, že vznikne nová multifunkční aréna a že bude zachován současný provozní model, to znamená, že klub si pronajímá haly a pak tam hospodaří,“ sdělil Ščerban.

Jednatel klubu uvedl, že vedení zatím žádná společnost nekontaktovala s tím, že by chtěla být spoluvlastníkem HC Dukla Jihlava. „Většina našich partnerů konstatovala, že rádi klub podpoří, že k němu cítí vztah, že rádi pomohou, ale nikdo neměl zájem majetkově vstoupit do klubu,“ uzavřel Ščerban.

Horácký stadion čeká demolice

Jihlavský hokejový klub čeká stěhování do nových prostor, hokejisté sice neopustí město, ale slavný Horácký stadion. Ten se má totiž bourat. Nová aréna má ale stát na stejném místě. Na projekt za jednu a půl miliardy korun má přispět i Kraj Vysočina, a to částkou půl miliardy. Radnice mezitím čeká na vyjádření k zádosti o dotaci od Národní sportovní agentury.

Jihlava počítá s tím, že s demolicí Horáckého stadionu začne s ukončením současné hokejové sezony. Prodej klubu chce radnice dokončit do konce roku 2024, kdy má v Jihlavě stát i nová multifunkční hala.

Pojistkami v prodeji vlastnických podílů chce krajské město dosáhnout zejména toho, aby hokej zůstal právě v Jihlavě. V opačném případě by to mohlo dopadnout podobně jako před osmi lety v Českých Budějovicích. Tamní klub tehdy soukromý vlastník přesunul do Hradce Králové.