Kraj Vysočina dá půl miliardy na stavbu multifunkční haly v Jihlavě

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava) řekla, že další peníze od kraje už město na tento projekt chtít nebude. „Shodli jsme se na tom, že tato částka, kterou se krajské zastupitelstvo zavazuje podpořit tu stavbu, by měla být konečná. Město s tím počítá,“ uvedla.

Kulturních akcí by se v nové aréně mohlo zúčastnit 7500 diváků, při sportovních utkáních se počítá s kapacitou 5750 návštěvníků. Peníze je kraj podle hejtmana připraven poskytnout městu postupně během následujících tří let. Schrek je rovněž zastupitelem Jihlavy.

Všichni chtějí halu

Zastupitelé vesměs uváděli, že stavbu arény podporují a ani zástupci opozice nezpochybňovali navrženou výši krajského příspěvku. Někteří členové opozice ale chtěli, aby kraj deklaroval, že je to skutečně konečná částka. Požadovali také, aby se vedení kraje zavázalo k podpoře podobných projektů v dalších částech kraje. Zastupitel za opoziční hnutí ANO Radek Zlesák kvůli tomu připravil protinávrh, pro který ale hlasovalo jen 15 zastupitelů.

Multifunkční aréna by měla vedle hokeje a dalších sportovních utkání sloužit i pro pořádání různých kulturních akcí. Jihlava by chtěla novou arénu začít stavět příští rok místo Horáckého zimního stadionu, který může kvůli dožívajícímu zastřešení provozovat jen do dubna 2022.

Město by mělo na stavbu arény dát 600 milionů korun, včetně přípravy projektu se výdaje Jihlavy předpokládají až do 730 milionů. Zbývajících 300 milionů korun na novou arénu by Jihlava chtěla získat z programu Národní sportovní agentury.