Zastupitelé Jihlavy schválili stavbu nové hokejové haly, vyrůst má na místě současného stadionu

O změně v projektu v pondělí zastupitelé hlasovali dvakrát. Nejdřív ji schválili 22 hlasy, proti jich bylo 12. Po krátké přestávce ale Radek Popelka z opozičního hnutí ANO požádal o opakované hlasování s tím, že zvedl ruku mylně pro návrh nového vedení města. Při druhém hlasování schválilo stavbu nové haly místo starého stadionu 20 zastupitelů, hlasů proti bylo 13.

Stadion, na němž hraje i hokejový klub Dukla Jihlava, může být podle posledního statického posudku s nynějším zastřešením v provozu naposled v sezoně na přelomu let 2019 a 2020. Sportoviště i klub patří městu. „Tuto problematiku řešíme už 12 let,“ připomněl náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!) v úvodu dvouhodinové debaty.

Zeman podotkl, že žádnou možnost nelze označit na stoprocentní. Varianty na stavbu nové haly v uvažovaných lokalitách u výpadovky na Pelhřimov by podle něj ale byly proti stavbě v místě současného stadionu dražší až o 200 milionů a jejich příprava by trvala i o dva roky déle, protože by bylo potřeba měnit územní dokumentaci.

Opozice upozorňuje na možné problémy s dopravou během stavby

Od listopadu vede město Fórum Jihlava s ODS, Žijeme Jihlavou! a lidovci. Koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která řídila radnici v posledních dvou letech, ztratila v říjnových volbách většinu.

Zástupci opozice upozorňovali například na možné problémy s dopravou a parkováním v centru během stavby i provozu haly. Stavba haly na místě současného stadionu omezí podle kritiků také sportovce.

Podle bývalého náměstka primátora Radka Popelky (ANO) nebude během stavby muset hledat náhradní ledovou plochu jen hokejový klub Dukla, ale i mládež a krasobruslaři. Volné kapacity na zimních stadionech v okolí Jihlavy podle něj nejsou, a i když se najdou, bude stěhování drahé. Za stavbu nové haly jinde než místo stadionu se přimlouval také jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban.

Podle názoru primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) ale nelze brát v úvahu jenom několik let stavby sportoviště, ale i to, jak bude sloužit městu další desetiletí během svého provozu.