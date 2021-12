Musíme se přizpůsobit realitě. Nový šéf Brněnských veletrhů sází na digitalizaci a virtualizaci

Tomáš Moravec do funkce generálního ředitele Veletrhů Brno nastoupil od 1. prosince. Musí se potýkat s ještě horší krizí než jeho předchůdce Jiří Kuliš, který strávil v čele městské společnosti dvanáct let a nastupoval v době ekonomické krize. Veletrhy mají za sebou rok a půl, kdy se nemohly konat žádné akce. Ani letošní podzim neznamenal návrat k normálu, i když se některé výstavní akce konat mohly a uskutečnil se i Mezinárodní strojírenský veletrh, ovšem bez větší zahraniční účasti pouze v pěti pavilonech.

„Zisk asi nebude velký, ale ve ztrátě už být nechceme,“ řekl Moravec. Firma má za sebou i výrazné snížení počtu zaměstnanců. Z 300 před covidem jich zbylo současných 200. Počet nyní odpovídá velikosti jak uskutečněných, tak plánovaných veletrhů. Postavit například strojírenský veletrh v rozsahu roku 2019 by ani nebylo možné, protože řada firem, které stavěly expozice, se přeorientovala na jiné zakázky. „Některé už se nechtějí k výstavařině vůbec vracet a některé mají kapacity zatím plné,“ uvedl Moravec.

Doufá, že už se firma ocitla na dně a teď se z něj pomalu zvedá. „Na podzim jsme zaznamenali příjemný náběh, atmosféra byla úžasná a lidé se chtěli potkávat. Pak přišla zas taková blbá nálada plná obav. Samozřejmě by bylo potřeba, aby se vnější podmínky stabilizovaly a naučili jsme se s covidem žít, veletrhy se mohly konat a aby se naše životy neřídily podle křivky nemoci,“ řekl Moravec. Každopádně po loňském a letošním ztrátovém roce, které přežila firma díky státním podporám a podpoře města jako majitele, už vedení plánuje pro příští rok ziskový rozpočet.

Veletrhy v minulých měsících také postupně zbouraly staré skladištní budovy a do budoucna plánují postavit nové centrální skladiště s poloautomatickým provozem. „Pomůže nám to uspořit náklady, nebudeme muset přejíždět tam a zpátky,“ řekl Moravec. Centralizací skladu se uvolní velké prostory u Bauerovy ulice, které Veletrhy plánují k prodeji. „Umím si zde představit kanceláře, prodejní vzorkovny i moderní sklady,“ řekl Moravec.

Kvůli stavebním pracím zůstane jedinou možností vjezdu do areálu brána z Křížkovského ulice nevhodná pro současný vjezd kamionů a osobních aut. „Celý rok bude logisticky náročný, bude chybět parkování, takže nám očekávané zmenšení rozsahu veletrhů složitou dopravní situaci usnadní,“ řekl Moravec.

Nový generální ředitel Veletrhů Brno přemýšlí nejen nad tím, jak budou v budoucnu vypadat veletržní akce, ale i nad tím, jak bude vypadat výstavní areál. Nyní se zcela mění podoba západní části areálu, v níž se chystá staveniště pro multifunkční sportovní halu. Podle současných předpokladů by měla stát v roce 2024. Vzniknou zde nová parkovací místa a nová lávka z této části přemostí Bauerovu ulici a chodci tak budou moct dojít k Riviéře. Halu staví město a lávku Ředitelství silnic a dálnic souběžně s přestavbou Bauerovy ulice.

Největší stavební zásahy za 20 let

Je podle něj také zřejmé, že některé ze současných akcí jsou v sestupné fázi a mají hvězdné roky za sebou. „Potřebujeme nová témata, o to jsme se snažili vždy. Teď chystáme s výraznou podporou města veletrh zaměřený na mobilitu. V roce 2013 jsme pořádali všeobecný dopravní veletrh Eurotrans, úspěšný nebyl. Ale situace v dopravě a mobilitě se od té doby neskutečně změnila,“ zmínil Moravec obrovský rozmach elektromobility, kterou reprezentují elektroauta či elektroběžky, ale také řada aplikací a chytrých řešení pro zjednodušení cestování.

Veletrhy Brno už si během pandemie zkusily veletrh Urbis, který se uskutečnil celý ve virtuálním prostředí. „Generace Y a Z už něco takového očekávají, do digitálního světa se narodily a je pro ně přirozený,“ uvedl Moravec.

Budoucnost veletrhů vidí v hybridním modelu –⁠ lidé se budou i nadále potkávat na výstavišti, ale některé firmy či lidé nebudou moct přijet, přestože by chtěli nebo by organizátoři chtěli je. „Digitalizace a virtualizace by měla veletrhy obohatit. Už není problém, aby nějaký spíkr mluvil k reálnému publiku dvě hodiny z obrazovky. Veletrhy by souběžně mohly běžet jak v reálu, tak na digitální platformě, aby se mohli zúčastnit i ti, kteří nemohou přijet,“ nastínil budoucnost Moravec.

První volba pro akce města

V nejbližších letech je pravděpodobné, že se jen obtížně bude hledat akce, která by zaplnila celé výstaviště. Před covidem to dokázal jen strojírenský veletrh a jednou za dva roky veletrh zemědělské techniky Techagro. Letos byl strojírenský veletrh poloviční a vešel se do pěti pavilonů.

„Je naším cílem maximálně vyplnit časoprostor, který areál nabízí. Pokud se nám to nepodaří našimi akcemi či akcemi našich partnerů, je potřeba uvažovat o jiném využití než výstavním. Areál je krásný a unikátní, ale musí žít a něco produkovat. Od svého vzniku se vyvíjel potřebným směrem a tak to bude i do budoucna. Uvidíme, jaké budou možnosti využití areálu,“ řekl Moravec.

Jelikož Veletrhy Brno patří městu, usiluje společnost také o to, aby byl areál pro město první volbou, když hledá místo pro nějakou ze svých akcí. V minulosti už zde byl olympijský park či různé výstavy, také studentská slavnost Majáles.

Veletrhy také usilují o to, aby dlouhodobě pronajaly nevyužívané pavilony Brno a Morava, a kdyby se našel zájemce, je k prodeji i budova bývalého divadla u ulice Hlinky.