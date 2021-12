Chovatelé prasat z jihu Čech ruší své chovy. Problémy to přinese i řezníkům z regionu

Chovatelé na jihu Čech už začali rušit chovy prasat, nutí je k tomu nízké výkupní ceny a rostoucí náklady. Například v říjnu byl jeden kilogram prasete v živé váze podle ekonomů nejlevnější za posledních skoro třicet let, a to 25 korun za kilogram, dnes už je to zhruba 21 korun. Vepřín se teď ruší například ve Volenicích na Strakonicku. Většinu prasat už nákladní auta odvezla na porážku.