Je to závod o nejnižší cenu, myslí si šéf zemědělců Doležal. Podle Prouzy jde o kvalitu a dostupnost potravin

Prouza ale podotkl, že to obchodníci mnohokrát tímto způsobem zkoušeli. Většina zemědělců ale podle něj není schopna vlastní produkci zpracovat, zabalit nebo dokonce označit. „Proč proboha musíte vyvážet česká prasata do Německa a my pak to české maso musíme vozit zpátky?“ zeptal se.

Podle něj nemůžou čeští zemědělci dodávat obchodům zboží za ceny, které odpovídají výrobním nákladům. Komora proto vyzvala obchodníky k dialogu. Chce podle Doležala řešit, co je vlastně možné na pulty obchodů dostat, co se týče regionálních potravin. Zároveň uvedl jako příklad sousední Bavorsko, kde tamní supermarkety prodávají lokální bavorské suroviny a kupují je přímo od místních producentů.

„Je to závod o tu nejnižší cenu. Tlačí to na to, že jsou skutečně velmi nízké výkupní ceny, přitom se nám zároveň náklady navyšují neuměrným způsobem v posledních letech, všechno zdražuje. Mluvilo se o inflaci, takže i naši zaměstnanci chtějí vyšší odměny za svou práci,“ vysvětlil Doležal, o čem chce komora se svazem jednat. Upozornil také na nekalé praktiky obchodníků.

Doležal zmínil v této souvislosti také novelu zákona o tržní síle, kterou už nestihnou zákonodárci schválit do voleb. „Není to o nějakých mandarinkách nebo pomerančích a banánech. Je to o tradičních komoditách, jako je vepřové maso. Ovoce, zelenina, kde jsme také co se týče produkce nesoběstační, má to směřovat k tomu, abychom ochránili spotřebitele před obrovskými ekonomickými výkyvy, které jsme během pandemie několikrát zažili,“ vysvětlil Doležal.

Evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách, ze které novela vychází, upravuje povinnosti na obou stranách. „A to, že to dneska nemáme hotové, je bohužel problém možná minulého vedení komory, byli to zemědělci, kteří to blokovali, to aby to platilo na celý zemědělskopotravinářský řetězec,“ dodal Prouza.

Obě strany se shodly, že problém s nastavením podmínek na obou stranách je žádoucí. „Spíše bychom se chtěli bavit, jak nastavit distribuční kanály, aby tady nebyl obrovský rozdíl mezi tím, co vy platíte nám a co potom platí ten spotřebitel, “ podotkl Doležal.

Prouza ale upozornil, že jde především o kvalitu a dostupnost potravin v obchodech. „My se ale nikdy nebudem učastnit žádné kartelové dohody na umělém navyšování cen, my naopak budeme tlačit na to, aby byly potraviny pro lidi co nejdostupnější,“ uzavřel Prouza.