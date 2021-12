Lidé z obcí zasažených tornádem se chystají na Vánoce. Dobrovolníci rozdávali v Hruškách stromečky a cukroví

„Ti lidé potřebují vědět, že na to nejsou sami. A že Vánoce budou za každých okolností, i když jsou bez střechy nad hlavou. Ježíšek bude a že ani tornádo, ani nic jiného na světě jim to nemůže zkazit,“ řekl Barbora Zdráhalová, která spolu s dalšími dobrovolníky přinesla obyvatelům Hrušek stromky, ozdoby, cukroví a dárky.

Věci za téměř jeden a půl milionu se podařilo získat od sponzorů. „ Pomohlo nám to hlavně psychicky. Je to taková radost, že člověk nemusí mít starosti rychle něco upéct a shánět stromeček, takže určitě nám to pomůže,“ řekla obyvatelka Hrušek Irena Mackových.

Ti šťastnější už bydlí

Rodina Maradova z Mikulčic patří mezi ty šťastnější. Vánoce budoee trávit ve svém dokončeném domě. „Konečně jsme sundali lešení, to nám odvezli minulý týden, z toho jsem měl velkou radost,“ popsal Petr Marada.

Tornádo poslední červnový čtvrtek nejvíce zasáhlo krom Hrušek i Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice a hodonínskou část Pánov. Vyžádalo si šest životů a poškodilo dvanáct set domů, z nichž dvě stovky musely k zemi.