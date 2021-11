Středočeští zastupitelé schválili odkoupení Hrabalovy chaty v Kersku. Kraj zaplatí skoro 10 milionů

Chata se v létě objevila v nabídce realitní kanceláře, prodávající za ni požadoval 11,9 milionu korun. Při následných jednáních se podařilo cenu snížit. Opoziční zastupitel za ANO Robert Bezděk poukázal na to, že cena obvyklá v daném místě by byla ještě nižší, a to necelých šest milionů korun.

Krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci) ale namítl, že objekt má nejen stavební, ale také kulturně-historickou hodnotu. Výslednou cenu považuje za kompromisní a ocenil, že zájemci dali přednost kraji před soukromými zájemci.

„Myslím, že jsme udělali pro kulturu naší země obrovský krok,“ řekla po pondělním hlasování hejtmanka Petra Pecková (STAN). Následovat by měl podpis kupní smlouvy, odkoupení chaty má být uhrazeno ještě z letošního rozpočtu.