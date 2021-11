Výstava v Hrabalově chatě v Kersku bude v plném provozu v roce 2024. Nabídne i rozšířenou realitu

Majitelé si podle radního na základě průzkumu podobných prodejů stanovili pásmo k vyjednávání od 9,9 do 14 milionů korun. „Jednáním jsme se dostali na nejnižší možnou kompromisní cenu,“ uvedl. Podle něj si vlastníci uvědomili společenskou odpovědnost a rádi by svěřili péči o Hrabalův odkaz kraji. Pozemek kolem chaty má rozlohu přes 3700 metrů čtverečních, zastavět lze deset procent.

Chatu by měl kraj koupit ještě letos

Kupní smlouva by podle Švendy mohla být podepsána v prosinci a odkoupení chaty uhrazeno ještě z letošního rozpočtu. „Rádi bychom ji uvedli do plného provozu v roce 2024, kdy už by měl být vybudován i objekt se zázemím,“ dodal. Chata se má ale návštěvníkům otevřít už dříve, například v příštím roce při akci Hrabalovo Kersko. Poprvé zpřístupněna by mohla být už při příležitosti výročí spisovatelova úmrtí, tedy v únoru.