Milované Kersko by Hrabal po třiceti letech nepoznal

„To, co tam pravděpodobně staví pan Tluchoř, je pro mě odporná stavba absolutně se nehodící do Kerska,“ říká jeden ze starousedlíků Vladimír Jilemnický. „Podivná pseudovila. Přebujelé ego, hrady a zámky, žádná architektura,“ hodnotí stavbu architekt Jiří Lasovský, podle kterého stavby postrádají uměřenost původní architektury.

Místostarostka Hradišťka–Kerska Jana Kubová namítá, že stavební úřad nemá možnost, jak proti nevkusným stavbám zasáhnout. „Když si někdo chce postavit dům, my mu nemůžeme diktovat, jak má ten dům vypadat. Bohužel nám to zákon neumožňuje. Máme určitá pravidla stanovená územním plánem, ale nemůžeme říct, jestli někdo bude mít rovnou střechu, jestli bude mít někdo štít … To si jako úřad nemůžeme dovolit,“ vysvětluje Kubová.

Bylo by vůbec možné v současném Kersku natočit pokračování Slavností sněženek? „Dalo by se, ale byla by to taková krutá satira. Poněvadž, kdo by v tom asi tak chtěl bydlet, že jo?“ odpovídá si na závěr reportáže otázkou Jiří Menzel.