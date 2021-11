Průvodčí, který zabrzdil druhou kabinu lanovky na Ještěd, dostal vyznamenání

Radek Kysela při havárii lanovky na Ještěd zareagoval velmi pohotově, když zabrzdil svou kabinu, která jela s cestujícími na vrchol. Rychlou reakcí pomohl předejít další tragédii. „Myslím, že udělal přesně to, co měl, protože kdyby se nezachoval rozhodně, tak to neštěstí mohlo mít mnohem větší rozměr, než nakonec mělo,“ řekl k jeho ocenění hejtman Martin Půta.

Sám Kysela nechtěl ocenění ani neštěstí komentovat. Jeho duchapřítomnost ocenili i záchranáři, kteří na místě zasahovali, právě oni ho na medaili navrhli. „My oceňujeme, že zastavil tu kabinku a začal okamžitě s evakuací, protože nevěděl, co dál může následovat,“ doplnil mluvčí zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.