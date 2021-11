Relikviář svatého Maura se přesouvá do nových prostor. Expozice se otevře na konci listopadu

Nová expozice v Pluhovském paláci se od té původní bude lišit, například v tom, že si ji budou moci návštěvníci projít bez přítomnosti průvodce. „Nevylučuje to objednat si předem průvodce. Žádnou decimaci průvodců neplánujeme, chtěli bychom zachovat návštěvnický provoz v památkové instalaci v dolním zámku, dále bychom je chtěli přeškolit na lektory v edukačním programu v budoucím středověkém prostoru hradu,“ uvedl kastelán Státního hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský.

Relikviář svatého Maura prošel v letošním roce důkladnou kontrolou, kdy ho odborníci očistili a restaurovali. „Vznik relikviáře by se dal datovat kolem roku 1220,“ uvedl restaurátor Andrej Šumbera. Schránka obsahuje deset balíčků se vzácnými artefakty. Kvůli jejich stáří jsou mimořádně křehké. Jde například o olověnou destičku, která je v relikviáři od jeho vzniku. „Zde se nalézá tělo mučedníka Maura a jeho druhů,“ přečetl z destičky restaurátor.

Kastelán ovšem neprozradil, jakým způsobem bude památka chráněna, a to z bezpečnostních důvodů. „Mohu jen uvést, že se bude jednat o nejbezpečnější vitrínu na území České republiky,“ dodal s tím, že expozice bude na rozdíl od té původní rozšířená. Návštěvníci uvidí i to, co relikviář obsahuje – například pozůstatky kostí a dalších ostatků.

Relikviář svatého Maura se do nových prostor bude převážet za účasti Policie České republiky a dalších bezpečnostních složek ministerstva vnitra. Kastelán ale nemá informace o tom, kolik osob se stěhování účastní, zveřejněno nebude ani datum přesunu.