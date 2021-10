Zlínský kraj dal souhlas k procesu EIA spalovny ve Vsetíně. Stavět se ale nebude

Skutečnost, že projekt nebude pokračovat, potvrdila v pátek ZTV na svých webových stránkách. „Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA znamená, že ZEVO ve Vsetíně by mělo jen zanedbatelný vliv na životní prostředí. To je důležitá informace pro města, kde naše mateřská společnost MVV Energie CZ výstavbu ZEVO o malé kapacitě zvažuje. Aktuální je to například v Uherském Hradišti,“ uvedl Chmela.

Vznik spalovny je na rozhodnutí města, má autoritu, říká Chmela

Projekt by podle něj ve Vsetíně mohl být v budoucnu oživen jen na přání města. „Město je pro projekt tohoto druhu naším přirozeným partnerem, město je subjektem, který komunálním odpadem disponuje, a je autoritou zastupující a prosazující zájmy obyvatel Vsetína,“ dodal šéf představenstva ZTV.