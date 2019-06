Petici proti spalovně ve Vsetíně podepsaly už skoro tři tisíce lidí. Město zvažuje referendum

Téměř 3000 lidí už podepsalo petici proti spalovně odpadu ve Vsetíně. Obávají se znečištění ovzduší. Podle investora zbytečně. Město zvažuje referendum. pic.twitter.com/XhVvY64Ocu — Luboš Dostál (@Dostal_CT) June 3, 2019

Lidé by mohli ušetřit za odpad i za topení, přesto jsou mnozí proti. Petice má aktuálně víc než dva tisíce osm set podpisů. Hlavně kvůli obavám ze znečištění ovzduší. „Druhý problém je ten, že pokud se tady vytvoří spalovna, tak vlastně všechen ten dopad, který na Vsetíně produkujeme, bude muset jít do té spalovny a nebude vůbec žádný tlak na to, abychom množství odpadu snižovali,“ obává se opoziční zastupitel Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín).

Starosta je připraven vyhlásit referendum

Vedení města nemá vyhraněný názor. Dopisem žádá investora o co nejdetailnější informace. Bez vzájemné dohody prý nemůže spalovna fungovat. „Pokud bude potřeba, tak vyhlásím referendum. Jak jsem řekl, je to veliký projekt, který určitě město ovlivní,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL).