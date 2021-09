Pardubické letiště chce létat až do deseti destinací. Posílit hodlá i nákladní dopravu

Pardubické civilní letiště by mohlo v příští charterové sezoně nabízet až deset destinací. Do nabídky se nejspíš vrátí Turecko nebo řecké ostrovy. Posílit chce také nákladní dopravu, jedná o podmínkách s dopravci. Zboží a materiál by se mohly začít dovážet do Pardubic už letos a podle ředitele provozní letištní společnosti Ivana Čecha by cargo mohlo v budoucnu tvořit až polovinu zdejších příjmů.