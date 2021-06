Pražské letiště ožívá. Cestovky i aerolinky věří v úspěšnou sezonu

Létání zejména na dlouhé vzdálenosti nadále ztěžují vysoké ceny letenek i trvající protiepidemická opatření. Australan Bradley Zawodny se přestěhoval do Česka za partnerkou čtyři měsíce před pandemií. Do své vlasti se od té doby nepodíval. „Sto padesát tisíc korun za jednosměrnou letenku pro nás dva, a navíc cena karanténního hotelu dalších šestašedesát tisíc,“ vypočítává, kolik by ho stála jednosměrná cesta do Austrálie.

Země navíc omezila vstup pouze pro své občany a osoby s trvalým pobytem – pro partnerku a dítě by tak Zawodny musel zajistit výjimku, jelikož syn se narodil loni už v Česku a zatím nezískal australské občanství.

Generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman očekává, že zájem o delší cesty do exotických cílů se vrátí v zimě. „Připravujeme se na to, že se klienti vrátí, nemůžeme čekat se založenýma rukama,“ podotýká.

Zakladatel Kiwi.com nečeká cenovou válku

Oživení provozu má pomoci mimo jiné dálkové letadlo Airbus A330, s nímž budou turisté cestovat mimo Evropu bez mezipřistání. V úterý se stroj, který nabízí dvanáct sedadel v byznys třídě a dalších 177 v economy, představil na Ruzyni poprvé. „S tímto letadlem budeme létat do exotických destinací, jako jsou Maledivy, Zanzibar, Dominikánská republika a Kuba,“ avizuje Zeman.

Provozovatel letounu, společnost Luke Air, bude mít v Praze novou základnu. Kromě Luke Air tu pobočku otevírá také Eurowings, dceřiná společnost německé Lufthansy. V současnosti má svou základnu v Praze kromě ČSA a Smartwings také irský Ryanair.