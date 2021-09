Vjezd do Pardubic bude plynulejší, bez kolon. Silničáři zprovoznili nadjezd mimoúrovňové křižovatky

Křižovatka podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla přispěje k plynulosti dopravy při vjezdu do Pardubic v ranních a odpoledních hodinách, kdy se tvořily obrovské kolony z obou směrů. „Není to definitivní řešení, je potřeba dostavět severovýchodní a jihovýchodní obchvat, který by vyřešil tranzitní dopravu,“ řekl.

Stavba se musela dělat za provozu, jde o nejvytíženější silnici v Pardubickém kraji. „Pro nás bylo komplikované oddělit práce od provozu, abychom nikoho neohrožovali. Na stavbě jsme nezaznamenali žádný úraz. Museli jsme koordinovat stavbu s modernizací železničního koridoru,“ řekl prezident skupiny Skanska Michal Jurka.

Změny uzavírek, komplikace pro řidiče

Během oprav se měnily uzavírky, což bylo pro řidiče komplikované, dodal Jurka. „Snažíme se, aby to pro řidiče srozumitelné bylo. Občas řidiči vjeli do míst, kde by být neměli. Kde probíhaly nejintenzivnější práce, tam jsme se to snažili oddělit tak, aby se tam řidiči nedostali,“ řekl Jurka.

Oproti původním plánům nestačilo na okružní křižovatce u Lidlu vyměnit pouze asfaltový koberec. Pod vozovkou byly staré dlažební kostky a vozovku musela stavební firma obnovit v celé konstrukční vrstvě, uvedl projektový manažer Skansky Milan Zeman.