Liberecký kraj koupí akcie nemocnic v Jilemnici a Semilech. Chce zlepšit plánování investic a péče

Liberecký kraj chce vstoupit do akciové společnosti MMN (dříve Masarykova městská nemocnice), která provozuje nemocnice v Jilemnici a Semilech. Společnost vlastní města, od kterých chce kraj odkoupit část podílů. Získat by měl přes šestnáct procent akcií za téměř sto padesát pět milionů korun. Dalších bezmála třiatřicet milionů přidá na investice. Peníze, které města za své akcie získají, investují do rozvoje nemocnice.