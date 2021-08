Obhájkyně Větrovce navrhla zproštění obžaloby, státní zástupce naopak tři roky vězení

Větrovec podle obžaloby vytuneloval s bývalým konkurzním správcem Josefem Vavřičkou peníze z firem Melbro a Autostar Velimex. Litoměřická potravinářská společnost Melbro se dostala do konkurzu na přelomu let 2000 a 2001 a českolipská Autostar Velimex v roce 2002.

Obě společnosti převzal jako správce Vavřička, který z nich podle policejního vyšetřování vyváděl peníze přes fingované faktury a předražené smlouvy. Organizátorem trestné činnosti byl podle státního zástupce Větrovec.

Od podání obžaloby uplynulo loni v dubnu deset let. Hrozilo promlčení trestní odpovědnosti, promlčecí lhůtu přerušilo Větrovcovo vzetí do vazby. Riedlová ve čtvrtek uvedla, že to bylo účelové.

Klausova amnestie

Větrovec figuroval i v kauze údajných konkurzních podvodů kolem ústeckého soudce Jiřího Berky. V roce 2010 ho táborský krajský soud nepravomocně odsoudil k devíti letům vězení. Po sérii odvolání se ale na zločinné spolčení ve Větrovcově případě vztahovala amnestie odcházejícího prezidenta Václava Klause.

Obhájkyně míní, že se amnestie vztahuje i na litoměřickou kauzu. „Mám za to, že řízení i v současné době, do dnešního hlavního líčení, je vydáno nezákonně, protože mělo být trestní stíhání zastaveno z důvodu, že jednání podléhají rozhodnutí prezidenta o amnestii,“ řekla Riedlová.