Filmový dům vodníků na pražské Kampě se otevírá veřejnosti. Skauti lákají na výstavu

Skautský institut má Rybářský domek vypůjčený do konce března 2023. „Je to takové trochu zkušební období. Věříme ale, že tady vznikne natolik zajímavý projekt, že bude poté pokračovat,“ uvedl ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

Rybářský domek na Kampě lidé znají z filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Spoustu lidí by ve čtvrtek do objektu mohl podle Říhy nalákat právě tento český snímek. „Dům se tím filmem poprávu proslavil. Zároveň má velkou historii. Je to renesanční objekt, barokně přestavěný, současná podoba je klasicistní. Věříme, že i ta naše skautská činnost se do tohoto domu propíše a bude součástí té historie,“ řekl.