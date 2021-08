Sedm obcí podle ministerstva hospodaří rizikově. Pouštějí se do akcí, které jsou pro ně nevýhodné

Dalších pět obcí z Vysočiny a středních Čech

Mezi rizikově hospodařící obce patří taky Ocmanice, Naloučany a Ořechov na Vysočině a Sibřina a Pňov-Předhradí ve Středočeském kraji. „(Obce) zainvestují příliš mnoho na něco, co až tak nepotřebují, nebo chybují, že se pouštějí do věcí, které mohly mít udělané v době, kdy to ještě bylo finančně výhodnější, a dnes už to stojí výrazně víc,“ upozornil odborník na veřejnou správu a tajemník městského úřadu v Dobrušce Jan Šťastný.

„Naopak zcela bez dluhu loni hospodařilo celkem 3555 obcí, tedy zhruba 57 procent ze všech sledovaných,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.