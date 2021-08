Kvůli odstřelu třiceti prasat zavřel jablonecký magistrát na noc na tři měsíce les

Ohraničená oblast, do které je po setmění zakázán vstup, těsně lemuje cyklostezku. Lesem prochází i několik turistických tras. Je to oblast, kde lidé sportují, chodí na procházky nebo na houby. „Běžně se nám stává, že přiběhnou s čelovkami v jedenáct hodin, o půlnoci,“ popsal myslivecký hospodář z honitby Rádlo Radek Novotný.

Lokalita, kde platí noční zákaz, leží v těsném sousedství města. Zahrnuje i sportovní areál Srnčí důl. Na zakázanou oblast upozorňují varovné tabule. „Chodit v noci po lese je teď životu nebezpečné,“ upozorňuje vedoucí oddělení krizového řízení radnice v Jabloneci nad Nisou Vratislav Pavlín a vyzývá lidi, aby respektovali zákaz. „Přece jenom se loví dlouhými loveckými zbraněmi, střela má vysoký výkon,“ řekl Novotný.

Zákaz platí denně od jednadvaceti hodin do šesti hodin následujícího dne, a to až do konce října. Tím, že lidé nebudou divoká prasata v noci rušit, je větší šance na jejich odlovení.