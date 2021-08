Žně letos na mnoha místech komplikuje počasí. Zemědělci nemohou vjet na podmáčená pole

Oproti průměru minulých let jsou letos podle zemědělců žně zpožděné až o dva týdny. Důvodem je podmáčená půda vinou častých dešťů, což na řadě míst znemožňovalo vyjetí kombajnů a traktorů do polí. „Už prakticky jenom čekáme, až počasí znovu pustí kombajny do pole. Na radaru je vidět, že zítřek bude zase deštivý,“ posteskl si v pondělí David Průša z Rolnického družstva Pleše.

Na Jindřichohradecku se počasí dost vyřádilo už v červenci. Silná bouřka lámala stromy a krupobití místy ničilo úrodu. „Když budeme mít trochu štěstí, tak vyjedeme zítra po obědě, protože to snad trošku oschne. My máme takovou teorii, že je lepší začít s vlhkým obilím na začátku, než mokrým končit,“ řekl předseda představenstva ZD Pluhův Žďár Karel Bednář.

Brambor bude méně a budou dražší

S komplikacemi se potýkají i farmáři na Vysočině. S obavami procházejí řádky brambor. Očekávají rapidně nižší úrodu. „Letošní rok byl snad nejhorší, co já pamatuju,“ poznamenal zemědělec Jiří Zvolánek z Havlíčkovy Borové zemědělské. Kvůli vlhkosti hlízy snadněji napadají plísně. A také sklizeň se oproti loňsku opozdí. „Myslím si, že i cena by měla být podstatně vyšší než v loňském roce,“ řekl předseda představenstva stejné společnosti Aleš Málek.

V Jihočeském kraji je sklizeno nejvíc ozimého ječmene – zhruba devadesát osm procent a přes čtyřicet procent řepky, ozimé pšenice zatím jen patnáct procent a sečení ječmene jarního a žita teprve začalo. Údaje zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Zemědělci by nejraději oslavili dožínky na agrosalonu Země živitelka ke konci srpna, pokud jim nebude přát počasí, zůstanou nejspíš na poli.