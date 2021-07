Most v Poniklé půjde k zemi, řidiči musí počítat s komplikacemi

Most přes Jizeru dosud spojoval dvě části obce – Poniklá a Přívlaka. Dlouhý je víc než padesát metrů a postavený byl v roce 1856. Nyní ho čeká bourání.

„Je to barbarský čin, protože ten most by tady mohl dál sloužit 150 let,“ kritizoval obyvatel Poniklé a bývalý zastupitel Jaroslav Čížek. Rozhodnutí Libereckého kraje most neopravovat vadí i dalším obyvatelům. Stavbu nového nechápou. „Nejsem odborník, ale myslím si, že by se dal opravit při kyvadlovém provozu,“ řekl Patrik Pelc.

Provizorní objízdná trasa

Úplné uzavření mostu přinese potíže v dopravě. Radnice proto řešila, jak zajistit pro obyvatele části Přívlaka objízdnou trasu. Oficiální objížďka je totiž dlouhá 24 kilometrů. Nakonec zprovoznila nepoužívanou horskou cestu.

„Vybudovali jsme provizorní spojení v délce zhruba čtyř, pěti kilometrů. Na zimu potom doufáme, že kraj, a je to tak přislíbeno, stihne tuto stavbu dokončit,“ nastínil starosta Poniklé Tomáš Havelka (Ponikelské obrození).

Kompletně by most za dvacet milionů korun měl být dostavěn až příští rok. „Věřím, že dodavatel splní své sliby a most bude alespoň provizorně na podzim otevřený,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).