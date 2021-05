Tramvajovou trať z Liberce do Vratislavic nad Nisou čeká rekonstrukce, cestující výluka

Pokud se podaří vybrat v soutěži dodavatele, měly by práce na první etapě začít 7. července, od 19. července je pak naplánována výluka, kdy dopravu z Liberce do Vratislavic a Jablonce nad Nisou zajistí místo tramvají autobusy. Podle zadání by měly být práce hotové do 19. listopadu. Pracovat se bude bezmála na sedmi kilometrech trati, kde se bude měnit rozchod kolejí ze současného metrového na drážní 1435 milimetrů a k tomu musí dodavatel upravit trolejové vedení a okolní terén.

Zároveň na začátku roku zadal dopravní podnik zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci dalších čtyř úseků trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. „V květnu bude dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby, na základě které budou souběžně vypsána další výběrová řízení na dodavatele. Budou soutěženy zbývající čtyři úseky,“ řekl předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek. Rekonstrukce zbylých zhruba pěti kilometrů trati do Jablonce podle něj není oproti úseku ve Vratislavicích komplikovaná.