Tramvaje do Jablonce nejsou v ohrožení. Město může zvýšit platby, pokud to potvrdí analýza

Kolem tramvajové tratě, která vede z Liberce do Jablonce nad Nisou a zároveň je posledním pozůstatkem kdysi husté jablonecké tramvajové sítě, se v poslední době objevilo mnoho otazníků. A to kvůli sporu, kolik má jablonecká radnice na společný podnik platit. Spekulace, že by výsledkem mohlo být omezení provozu, však nyní vyvrátil jablonecký primátor Milan Kroupa (ANO).

Podle něj není pravda, že Jablonec nechce za tramvajovou linku platit nebo že ji chce zrušit. Město také poslalo Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) tři miliony korun jako zálohu na provoz, uvedl.

Spor se podle Kroupy točí výhradně kolem toho, kolik má jeho radnice platit. Nevyloučil přitom, že Jablonec nakonec přistoupí na Libercem požadované zvýšení plateb z 11 na 23,5 milionu korun. Nechal si ale zpracovat podrobnou analýzu linky od společnosti Pro Cedop a rozhodne se podle jejího závěru.

Liberec ovšem upozornil, že jeho požadavek je rovněž podložen výpočtem, který provedla společnost BDO. Podle primátorova náměstka Jiřího Šolce (SLK) zohledňuje výpočet všechny náklady související s provozem meziměstských tramvají – odpisy, rostoucí mzdy řidičů i ceny energií – a vychází z délky úseku na území jednotlivých měst.

„My mu věříme, ale zároveň vítáme, že se na to nějaká jiná profesionální společnost podívá, aby ověřila správnost toho modelu,“ řekl liberecký náměstek Šolc. Dodal, že dříve takový model nebyl. „Částka, kterou Jablonec platil, byla více méně odhadnutá,“ dodal Šolc.

Napjaté vztahy mezi Jabloncem nad Nisou a dopravním podnikem

Provoz meziměstské linky 11 stojí ročně asi 100 milionů korun. Na jízdném se vybere kolem 15 milionů, část ztráty pak dopravnímu podniku hradí obě města a také Liberecký kraj. Kraj dosud platil 17 milionů, Liberec 46 milionů a Jablonec 11 milionů. Zbytek pak pokrýval liberecko-jablonecký dopravní podnik ze svých rezerv. Tak to upravovala i smlouva, která však vypršela na konci minulého roku. Nově by měly vzrůst příspěvky obou měst, výrazněji však jablonecký. Nárůst o 11 milionů by pak snížil konečnou ztrátu dopravního podniku.

Vztahy mezi Jabloncem nad Nisou a dopravním podnikem, ve kterém má město menšinový podíl, jsou přitom napjaté. Do ledna zajišťoval DPMLJ i městskou autobusovou dopravu, avšak prostřednictvím subdodavatele, kterým byla společnost BusLine. Ta podniku loni smlouvu vypověděla.

Dopravní podnik se pokusil nalézt nového subdodavatele, tendrem se však začal zabývat antimonopolní úřad. Následně dopravní podnik o smlouvu na MHD přišel a Sdružení obcí Jablonecka ji zadalo napřímo BusLine.