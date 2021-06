Nádraží Alžbětín protíná česko-bavorská hranice. Zdejší trať oslavila 30 let od znovuotevření

Před 30 lety se do Alžbětína nesmělo

„Hodně se to tu za třicet let změnilo. Výrazně to pomohlo vzájemnému setkávání a turistickému ruchu,“ poznamenal porevoluční starosta Železné Rudy Alois Janďura. Do roku 1990 se podle něj do Alžbětína nesmělo, protože už byl v hraničním pásmu.

Před rokem 1989 mohli Čechoslováci dojet jen na nádraží Železná Ruda - město. Do Alžbětína na pilu se dostali pouze nákladní vlaky a lidé s povolením. Komunistický režim dokonce plánoval demolici nádražní budovy. Zachránit se ji podařilo jen díky pádu minulého režimu. Od roku 2012 je zde evropské informační centrum.

„Třicet let zpátky to byl jeden z dalších kroků, který nás přiblížil k sobě po stránce turistické i hospodářské. Pro mě bylo aspoň jednou drobnou nadějí, jak se bavorská strana postavila k naším přeshraničním pracovníkům, kteří dnes a denně musí překračovat hranici, a měla obrovskou snahu jim to překročení umožnit, což ukazuje i na to, jak jsou oba regiony provázané po stránce lidské i pracovní,“ řekl náměstek hejtmana a starosta nedalekých Klatov Rudolf Salvetr (ODS).

Podle Filipa Smoly je česko-bavorská trať hojně využívaná turisty v letní i zimní sezoně. Češi hodně navštěvují centrum Bavorského parku a Zwiesel. Události, které udělaly definitivní tečku za rozdělením Evropy na východní a západní blok, si česká Železná Ruda letos připomene kvůli protiepidemickým opatřením až první víkend v srpnu, kdy budou Železnorudské slavnosti.