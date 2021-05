Do Orlických hor či ke Králičáku se opět rozjedou cyklobusy. Přes Polsko zatím nepojedou

Cyklobusy do Orlických hor, Podorlicka, do oblasti Králického Sněžníku a Bukové hory zahájí provoz v sobotu 29. května. Speciálně upravené autobusy umožňující přepravu jízdních kol budou jezdit každý víkend a o svátcích do 28. září. Kvůli epidemickým opatřením bude zřejmě odloženo zahájení provozu mezinárodní linky z Nového Města nad Metují přes Náchod, Polsko do Orlického Záhoří a Deštného, uvedl Jaroslav Štefek z Euroregionu Glacensis.