Centrum v brněnské Vlhké ulici nabízí lidem bez domova zázemí i pomoc při závislosti na alkoholu

Centrum ve Vlhké ulici v Brně bylo prvním místem, kde se provádělo plošné testování na covid-19. Postupně teď zavádí program pro lidi, kteří mají problém s alkoholem. „Zpočátku jsme klientům umožňovali vnášení vlastního alkoholu. S cílem snížit konzumaci a agresivní chování jsme od září spustili program kontrolovaného pití. Klientům jsme podávali regulované množství alkoholu v pravidelných intervalech. Od prosince pak projekt přešel do další fáze, individuálního plánování podle potřeb klienta,“ popsal vedoucí centra Vojtěch Dvořák.

Pomocná ruka v boji se závislostí

Pan Luděk, který nechtěl zveřejnit své příjmení, žije na ulici a přiznává, že je závislý na alkoholu. Před třemi měsíci ho okradli o poslední věci. Navštívil proto kontaktní centrum ve Vlhké ulici v Brně. „Hodně mi tady pomohli. Okradli mě na ulici o peníze, o doklady a všechno tady se mnou vyřešili,“ řekl. Kromě toho mu pracovníci centra podali pomocnou ruku v boji s jeho závislostí. Přijal ji a nastoupil do jejich nového programu kontrolovaného pití.

Každý klient má stanovený individuální plán, do kterého spadá i setkání s odborníkem na léčbu závislostí. V ideálním případě by měl člověk pokračovat na detoxikační léčbu. To se zatím podařilo asi u deseti lidí z padesáti členů programu. Někteří dokonce přešli do protialkoholní léčebny v Brně Černovicích. I podle jejího primáře Jiřího Pokory může mokrý dům závislým lidem pomoci. Na hodnocení jeho úspěšnosti je ale potřeba alespoň rok počkat.

„Ta podpora musí být hodně intenzivní, vyžaduje hodně času. Je tam mnoho kroků zpátky, selhání a věcí, co se nepovedou. Je ale důležité vytrvat,“ popsal vedoucí Divize odborných služeb ve Společnosti Podané ruce Petr Blažek.