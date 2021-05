Obce a lidé z okolí vrbětického areálu žádají po státu odškodnění v řádu stovek milionů korun

Přímé škody na majetku obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová a města Slavičína se podle europoslance a advokáta čtyř postižených obcí Stanislava Polčáka (STAN) pohybují okolo 80 milionů korun. Další škody způsobené obcím a obyvatelům odhadl na stovky milionů.

Nároky by se podle něj mohly hradit ze zvláštního fondu, jehož vznik obce iniciují. „Obce očekávají, že by se státem mohly dospět k dohodě nejpozději v září, což je i tak sedm let od výbuchu,“ uvedl Polčák.

Obyvatelé dostali odškodné jen za evakuaci

Dosud obdrželi v roce 2015 pouze obyvatelé tří dotčených obcí odškodnění 3100 korun, a to za evakuaci po explozích.

„Náležitému odškodnění bránilo provádění záchranných prací, které byly ukončeny teprve na podzim loňského roku, a dále nezjištění skutečného viníka události. Pevně věříme, že s ohledem na nově zjištěné informace nyní stát k odškodnění přistoupí zodpovědně a především rychle,“ uvedl Zdeněk Hověžák (STAN), starosta Vlachovic, jejichž součástí jsou i Vrbětice.