Záchranné práce ve Vrběticích jsou u konce. Nález munice v areálu ale policisté nevylučují

Po 6 letech hotovo. Akce Vrbětice skončila. Byla to největší a taky nejdražší bezpečnostní operace v ČR. Na podzim 2014 tu explodovalo 50 tun munice. Dva lidi zahynuli. Proč se to stalo,to se dál vyšetřuje. Nově je volná silnice Haluzice-Lipová,lidem to významně ušetří čas. pic.twitter.com/CR13TuQKAa