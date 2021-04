SeČTeno ze Středočeského kraje: Ztráta ve službách se počítá na stovky milionů, památky se přemístily na internet

Také zemědělci ale mohou čerpat kompenzace. „Ministerstvo zemědělství udělalo program Agricovid, letos už běží druhá výzva, ale většinou ten program spíš slouží pro menší podniky, ty větší by spíš ocenily očkování proti covidu, aby ten trh mohly pak zásobit,“ uvedla Novotná.

Podle soukromého zemědělce a majitele rodinné farmy Jana Krále bylo asi nejhorší to, že se ze dne na den přerušily obchodní vztahy. „Co se týče naší produkce vajíček, tak dodáváme hodně do Prahy, do obchodních center, na farmářské trhy a do restaurací či hotelů. Všechno skončilo, takže jsme měli najednou potřebu změnit dodavatelské vztahy,“ řekl.

Hlavní ekonom ZOS Kačina Miloš Buňka tvrdí, že problémy byly také s výpadkem lidí. „Byli nemocní, v karanténě nebo museli být doma s dětmi. Ty ekonomické problémy ale přicházely až ve druhé polovině loňského roku, nejvíce se projevují začátkem roku letošního,“ uvedl s tím, že největší propad byl v tržbách za vepřové maso.