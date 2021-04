Chytrá technologie upozorní na nebezpečí železniční nehody. Výzkumníci testovali senzory na nádraží v Brně

„Vyzkoušeli jsme, že senzor zachytí jakýkoliv vzruch, třeba jen poklepání na kolejnici kamenem. Pokud například na kolej spadne sesuv půdy či kamení, bude zemětřesení, praskne kolej nebo na ni najede auto, umělá inteligence to vyhodnotí a varuje,“ vysvětlil Zdeněk Hadaš z ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky z VUT Brno.

Na technologii spolupracuje Tchaj-wan

Na výzkumu spolupracuje fakulta s tuzemskými a tchajwanskými partnery. Tam po nedávné železniční tragédii chtějí co nejrychleji nasadit senzory do testovacího provozu. Vlakem z Tchaj-peje jelo 2. dubna na 350 cestujících. Souprava tvořená osmi vagony vykolejila severně od města Chua-lien, když narazila do nákladního vozidla, které se na trať u ústí tunelu zřítilo ze silnice nad kolejemi. Bilance nejhoršího železničního neštěstí v historii ostrova byla tragická.