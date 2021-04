Dopravní podnik v Ostravě vyřadil z provozu poslední dva dieselové autobusy

Největší zakázka na elektromobily

V uvedené částce je i nedávno uzavřená smlouva za více než 420 milionů korun na dodávku 24 elektrobusů s průběžným dobíjením a výstavbu dobíjecích stanic. Podle Moryse jde o největší elektromobilní zakázku v hromadné dopravě.

Ředitel podotkl, že podnik už chystá vodíkové projekty. „Na Hranečníku by maximálně do dvou let měla stát vodíková plnička, primárně pro dopravní podnik, ale i pro veřejnost. Dopravní podnik sám už připravuje tendr na první vodíkové autobusy, takže to vypadá, že Ostrava bude opět prvním městem, kde budou jezdit vodíkové autobusy v rutinním provozu,“ řekl Macura.

Dieselových autobusů se zatím podnik nezbaví úplně, část si jich nechá v záloze pro mimořádné události. Řadu ale nabídne k prodeji. Dosud jich měl ve vozovém parku 65. Na přelomu roku měl DPO zhruba 300 provozních autobusů, více než 200 jich mělo pohon na CNG a deset je elektrobusů. K nim v březnu přibylo dalších 24 autobusů na plyn. Kromě toho provozuje DPO 259 tramvají a 70 trolejbusů.