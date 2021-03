V lesní školce pomáhá třídit sazenice robot. Systém vymysleli vědci ve Zlíně

Mechanické ruce přendávají jednu řadu sazenic za druhou a míří do kamerové komory. „Tam se podle našich parametrů, co nastavíme, vytřídí. Třídicí linka dokáže rozpoznat složku kořenového krčku, výšku sazenice a zakřivení,“ popsal výrobní ředitel Lescus Cetkovice Jakub Rozmánek.

Parametry kvality dělí sazenice na tři kategorie. Na lince si podle toho vyberou správnou cestu na následné balení a expedici k zákazníkům. Nebo na uskladnění do mrazicího skladu, kde vydrží při teplotě mínus dva stupně Celsia i půl roku.

„Díky této lince se nám zvýšila efektivita. Jsme schopni třídit větší množství sazenic s menším počtem lidí a jednoznačně se nám zvýšila kvalita vytříděného materiálu, protože to, co nastavíme do počítače, se nám přesně vytřídí,“ popsal Rozmánek.

Cílem je tak díky kvalitním sazenicím zajistit následně i lepší kvalitu vzrostlých stromů v lesích. Za den tak v lesní školce zkontrolují osmdesát tisíc kusů sazenic.