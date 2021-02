Vědci z Mendelovy univerzity zkoumají mykobakterie. Některé mohou způsobit vážná onemocnění

Při sportech, jako je horolezení, cyklistika nebo turistika, pak může vzniknout zranění, které může vyústit až v infekci. Hlavně u starších lidí nebo dětí. „To všechno vede k netradičním a neznámým způsobům infekce, které se často podceňují, neví se o nich a lékaři to obtížně diagnostikují,“ řekl vedoucí výzkumu a proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelu Ivo Pavlík.

Vědci dosud popsali asi dvě stě druhů mykobakterií, z nichž velká většina patří mezi netuberkulózní druhy. Zjistili, že asi deset z nich způsobuje u lidí obtížně léčitelné infekce nazvané jako mykobakteriózy.

Vakcína chránila proti TBC i mykobakteriózám

Netuberkulózní mykobakterie stály dlouho v Česku na pokraji zájmu, protože populace byla ještě do října roku 2010 chráněna plošnou vakcinací proti klasické TBC, a tím i proti mykobakteriózám. Roční nárůst počtu pacientů s TBC je v Česku asi 450, což je pro medicínu zvládnutelné i bez plošného očkování. „Ukázalo se ale, že netuberkulózní mykobakterie jsou tu stále a že představují mnohem větší nebezpečí, než by se na první pohled mohlo zdát,“ říká Pavlík.

Mykobakterie podle něj číhají na lidi na místech, kde by je nikdo nečekal, a podtrhují to, co se celosvětově v souvislosti s koronavirem stále řeší: důležitost osobní hygieny a především správné a důkladné mytí rukou.