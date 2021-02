Spor o nástupce poslance Jakoba rozkmotřil středočeské Spojence, předvolební koalice se může rozpadnout

Jakob řekl, že na pondělním jednání čtyřčlenného klubu Spojenců předložil návrh krajského předsednictva TOP 09, aby se jeho nástupcem stal Švenda. Poukázal na to, že Švenda měl jako místostarosta Příbrami kulturu na starosti. Švendovu nominaci podpořili všichni zastupitelé kromě Teličky.

Předseda středočeské TOP 09 a lídr společné kandidátky Spojenců Jakob chce rezignovat kvůli svému nástupu do Poslanecké sněmovny. V dolní komoře již nahradil někdejšího předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který složil mandát.

Spojenci jsou součástí široké krajské koalice se STAN, ODS a Piráty, která má dohromady 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu. Z toho TOP 09 má dva zastupitele a Hlas a Zelení po jednom. Rozkol u Spojenců by tak na stabilitu krajské koalice neměl mít vliv.

Podle Hlasu by měl uvolněnou funkci radního vykonávat právě Telička. Hnutí poukázalo na to, že někdejší europoslanec je zastupitelem zvoleným na koaliční kandidátce za Jakobem a ve volbách získal nejvíc preferenčních hlasů. „Nemalou měrou přispěl k překonání hranice pro vstup do zastupitelstva a má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti,“ stojí v prohlášení.

Jakob v souvislosti s nominací Švendy odkázal na koaliční smlouvu Spojenců. „Považujeme ten návrh v souladu s usnesením, které řeší situaci výměny na uvolněných pozicích. Podle něj to místo obsazuje strana, která ho měla předtím,“ uvedl.

Telička řekl, že respektoval vůli svého hnutí bez ohledu na své osobní preference. Dál by měl být nezařazeným krajským zastupitelem. Na dotaz, zda zůstává součástí koalice, řekl, že jde o záležitost dvou stran. „Záleží i na tom, jestli je zájem ze strany koaličních partnerů,“ podotkl. Podle něj by v tom mělo být jasno do dvou nebo tří dnů. Hnutí v prohlášení uvedlo, že nemá zájem situaci eskalovat a Telička bude nadále odvádět maximální práci ve prospěch kraje v zastupitelstvu.