Z nádrže na Mostecku odvezli rybáři 1800 kilogramů uhynulých ryb včetně trofejních kusů

Odvezením 1800 kilogramů ryb do kafilérie podle mluvčího Českého rybářského svazu Jana Skalského sčítání ztrát v nádrži Farského nekončí. „Spousta ryb ještě vyplave na hladinu. Lze předpokládat, že stovky kilogramů ryb bude ještě nutné sebrat,“ připustil.

Škodu rybáři zatím nevyčíslili, bude však zřejmě vysoká. „Bylo mezi nimi mnoho trofejních candátů, sumců,“ upozornil mluvčí. Ryby, které se podařilo zachránit, jsou podle něj spíše mladší. „Bohužel ty trofejní jsou pryč, citová škoda pro rybáře je nevyčíslitelná,“ dodal Skalský. Zachráněné ryby převezli rybáři do sádek místní organizace Most a následně budou přemístěny do revírů.

Co přesně se stalo, není ještě zřejmé, zjišťuje to Česká inspekce životního prostředí. Již minulý týden odebrala vzorky vody, výsledky budou známé za několik dní. Rybáři ale dávají úhyn do souvislosti s tím, že je nádrž nad starou německou štolou.