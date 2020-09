Všechny cesty vedou do Prahy a každá z nich prochází Středočeským krajem. Stav silnic je pro něj proto velkou výzvou

Středočeský kraj je výjimečný svojí geografií – uprostřed má Prahu, která však není jeho součástí. Hlavní město přitom má na život v kraji mimořádný vliv. Například žádný jiný region se nepotýká s tak intenzivní dopravou. Praha přitom nemá dokončené obchvaty, a tak se část zátěže, kterou by měly pobrat, přenáší do okolních obcí. Doprava bude jedním z témat debaty lídrů do krajský voleb, hovořit budou ale také o dopadech koronavirové pandemie. Debatu sledujte živě od 20.05 na ČT24 i na webu ČT24.cz.