„Nevěděli, co s námi, tak nás vrátili do Terezína,“ vzpomíná na konec války Magda Barnea

Zásmažka na polévku do zásoby Dne 3. dubna 1942 odjela s rodiči transportem Ah do ghetta v Terezíně. „Transport jezdil jeden za druhým. Vždycky tři čtyři dny přestávky a zase další. My jsme věděli, že to přijde. Lidé si taky připravovali s sebou zásmažky, protože z trošky zásmažky se může vždycky udělat z čehokoli polévka,“ vysvětluje pamětnice. V Terezíně tatínek pracoval jako lékař, maminka na různých místech a Magda v zemědělství. „To bylo dobré pracoviště, protože kdo byl šikovný a schoval si okurku nebo rajče, mohl to přinést domů,“ říká.

Cestování mezi koncentračními tábory Z Terezína Magdu poslali transportem do Osvětimi. Panoval tam hlad a strach. „Příjezd byl velice rychlý. Vyhnali nás z vagonu a postavili nás do pětek. Dělali doprava doleva, my jsme nevěděli přesně, o co se jedná. Pak nás vzali do koupelny a vysvlíkli nás a oholili nás. A dali nám nějaké staré hadry a pak jsme zjistili, že z toho celého obrovského transportu nás zůstalo asi sto padesát,“ vzpomíná Magda. Po několika týdnech odjela do Bergen-Belsenu a v listopadu 1944 byla přeřazena do továrny v Raguhnu ve východním Německu. „Tam byla továrna na letadla, a kdo ještě trochu vypadal k světu, tak ho vybrali a poslali ho na to pracoviště, kdo zůstal v Bergen-Belsenu, tak z těch Čechů nikdo nepřežil,“ říká pamětnice.

přehrát video Paměťová stopa: Magda Barnea Zdroj: ČT24

Osvobození v Terezíně Na jaře 1945 přijela s evakuačními transporty zpět do Terezína, kde se dočkala osvobození. „Továrnu vybombardovali, a tak nás zase nacpali do vagonů a zase nás někam vezli. Chvíli nás vozili po Německu a pak nás vrátili do Terezína,“ popisuje absurdní situaci. Po válce absolvovala ozdravný pobyt na Slovensku a ve Švýcarsku, pak se vrátila ke studiu učitelství, přerušenému válkou, a krátce žila v Uherském Hradišti. Krátce po únoru 1948 přešla hranici do Rakouska na falešné dokumenty, které jí opatřilo sionistické hnutí. V létě 1949 přijela do nově vzniklého státu Izraele. Provdala se a žije tam už víc než padesát let.

Paměťová stopa: Magda Barnea

5.63 MB