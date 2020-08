Nová tramvajová trať v Olomouci se nakonec může stavět. Peníze budou i na stadion

„Ta střecha, která se nachází nad naší ,plecharénou‘, opravdu je už mnoho desítek let za hranicí své životnosti, a znalecký posudek nám to potvrdil. V příštím roce, v průběhu extraligové přestávky, vyměníme střechu našeho zimního stadionu. Vybrali jsme variantu za nějakých 65 milionů korun,“ uvedl primátorův náměstek.

Letos na jaře byla velmi nejasná situace i ohledně zimního stadionu v Olomouci, který je už dlouhá léta ve velmi špatném stavu. Hrozilo, že pokud by se neopravila střecha stadionu, byl by extraligový hokej v Olomouci a další akce v budově ohroženy.

Major uvedl, že samotná realizace by měla začít až v příštím roce. Na podzim se má podle něj uskutečnit veřejná soutěž na zhotovitele stavby. „My jsme opravdu v březnu vůbec netušili, co se bude dít, jaké budou důsledky té pandemické situace. Proto jsme v obavách o městský rozpočet tuto investici zastavili,“ řekl.

„Bylo by v podstatě hloupostí, abychom tuto investici nerealizovali, protože tak výhodné podmínky už nikdy nebudou,“ řekl pro ČT náměstek olomouckého primátora Martin Major (ODS). Druhá etapa stavby by měla stát až 490 milionů korun. Evropská dotace má představovat téměř 317 milionů.

Se stavbou trati, která měla tramvaje dovést do centra Nových Sadů přes Zikovu až na Schweitzerovu ulici, se mělo začít už letos. Olomouc na to měla přislíbenou evropskou dotaci, která měla pokrýt až 75 procent nákladů. Dříve kvůli stavbě dokonce odkoupila dům, který nové trati stojí v cestě a bude se muset zbourat.

Major připomněl, že kdyby se střecha neopravila, mohlo by to narušit statiku celého objektu. „Nedá se predikovat, jestli by se třeba za dva roky ještě v Olomouci hrála extraliga,“ doplnil.

Rozpočet se výrazně nemění

Olomouc přišla kvůli pandemii koronaviru o značnou část příjmů. Například provozovatelům různých podniků ve městě odpustila od dubna do června nájem. Od provozovatelů restauračních zahrádek město zase nevybírá poplatky za zábor prostranství. Kvůli těmto dvěma podporám přijde město o zhruba pět milionů.