„V jednom okamžiku mě vypnul,“ říká policista, který přežil zásah bleskem

Policisté byli v terénu v Beskydech na hřebeni Bílého kříže na čtyřkolce. „Slyšeli jsme hrom. Blesk jsme neviděli, byl někde za námi. Za kopcem. Rozhodli jsme se ale, že na vrcholku nebudeme a hned se vrátíme do údolí. Do bezpečí,“ řekl Martin Žebrok. Začali se balit a v době, kdy oba stáli u čtyřkolky, blesk udeřil znovu. Zasáhl oba muže a od stroje je odmrštil. „V jednom okamžiku mě vypnul. Blackout. Pak jsem se probral až v nemocnici,“ popsal.

Kužel ocenil i posádku vrtulníku letecké záchranné služby - pilota Tomáše Škrobánka a záchranáře Petra Havrlanta. Při hledání střelce z ostravské fakultní nemocnice loni v prosinci do svého stroje naložili tři policisty zásahové jednotky a přepravili je na Opavsko, kde se muž, který zabil šest lidí v čekárně ambulance, ukrýval. „Jejich úkol byl takový, aby policisty rychle dopravili na místo možného zásahu. Ti nakonec nezasahovali. Když situace nastala, pilot i záchranář nevěděli, co se stane. Mohli se dostat do situace, kdy by se střílelo. Projevili velkou odvahu,“ řekl Kužel.