Silnici na Ještěd opravují a je uzavřená, z Liberce se na vrchol dá dostat jen lanovkou nebo pěšky

Na uzavření silnice upozorňují značky už na trase z města. „Ponechat silnici otevřenou alespoň v omezeném režimu nebylo možné kvůli rozsahu prací,“ řekl náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

V pondělí zákaz ingnoroval dokonce i kamion

Někteří cyklisté a také zahraniční turisté zákaz v pondělí ignorovali, a mezi betonovými šikanami prokličkoval dokonce krátce před polednem i kamion. Jen o pár set metrů dál přitom lesníci káceli stromy a těžká technika odklízela kmeny z vozovky.

Velkou komplikací je uzavření silnice především pro obyvatele z Podještědí. Ti přes Ještěd dojíždějí do Liberce za prací nebo do škol. Zatímco třeba z Hořeních Pasek trvala cesta přes Ještěd do Liberce 15 minut, teď musí lidé horu objíždět. To trvá zhruba dvakrát déle. I na objízdných trasách ale čekají motoristy dopravní omezení.